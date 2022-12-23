В Государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи", что во Львовской области, возле литературного музея установили рождественскую шопку (вертеп). Среди традиционных библейских персонажей там можно увидеть фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

Фигуру Бандеры подарил для заповедника молодой скульптор и выпускник Львовской академии искусств Иван Мисакович.

"Почему здесь размещены Байден и Бандера, которые будто бы и не имеют отношения к Рождеству? Для этого вернемся к истории возникновения шопок в Украине. Шопка – это рождественский вертеп, изображающий библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Уникальность украинских шопок в том, что каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который их и отличает", - объяснили организаторы.

По их словам, в Украине издавна распространилась традиция вертепной драмы. Пьесы сначала ставили в вертепном кукольном театре. Затем это превратилось в настоящий уличный театр, где роли уже исполняли не куклы, а люди.

Участники вертепа заранее изучают свои реплики в религиозно-светском спектакле, переодеваются в костюмы царя Ирода, Казака, Смерти, Черта, Ангела, Пастушков и других. Обычно сюжет вертепной драмы вращается вокруг приказа царя Ирода убить младенцев в Вифлееме и его наказания. Религиозная фабула пьесы постепенно перерастает в светскую – с высмеиванием человеческих грехов, социальных недостатков. Привлекались и реальные персонажи того времени, когда проходил вертеп.

"Мы должны научиться в современной трактовке показать свою аутентику, вещам придавать эту нашу внутреннюю силу, которой отличалась Украина, несмотря на войны, катаклизмы, которые мы неоднократно переживали и переживаем сейчас", - заявил директор заповедника Богдан Лазорак.

Интересно, что фигура Бандеры в вертепе примерно в три раза выше Байдена.

Ранее мы писали, что в киевском Музее истории установили рождественский вертеп. В инсталляции, помимо традиционных символов Рождества, использованы статуи гномов ручной работы, а также статуи рождественских оленей.

Также "Страна" рассказывала, что в начале года в храме Львовской области устроили вертеп с элементами антисемитизма.