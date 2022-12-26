Мэр Харькова предупредил, что до Нового года россияне планируют "попытаться снова сделать "темную" Украине"
Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что до Нового года российские войска снова будут пытаться нанести удары по энергосистеме Украины.
Об этом он сообщает у себя в Telegram-канале.
В связи с этим он призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и узнать, где находится ближайший "Пункт Незламности".
"До Нового года осталось меньше недели, и в эти дни враг планирует попробовать снова сделать "темную" Украине. Ибо нет для них большей радости, чем терроризировать мирное население и сделать нам плохо", - пишет мєр.
Напомним, в ВСУ сообщили, что украинцы должны быть готовыми к новым массированным атакам россиян, так как РФ не прибегала к ним уже больше недели.
Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.