Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что до Нового года российские войска снова будут пытаться нанести удары по энергосистеме Украины.

Об этом он сообщает у себя в Telegram-канале.

В связи с этим он призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и узнать, где находится ближайший "Пункт Незламности".

"До Нового года осталось меньше недели, и в эти дни враг планирует попробовать снова сделать "темную" Украине. Ибо нет для них большей радости, чем терроризировать мирное население и сделать нам плохо", - пишет мєр.

Напомним, в ВСУ сообщили, что украинцы должны быть готовыми к новым массированным атакам россиян, так как РФ не прибегала к ним уже больше недели.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.