В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона.

По ее словам, те, кто выйдут на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

"Люди должны понимать, что есть требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, будут проверять их документы, будут доставлять в подразделения полиции для установления личности или для проверки этого лица.

Пиротехнические средства и их реализация, их использование практически по всей территории Украины прямо запрещены. Потому, конечно, полиция будет реагировать на такие случаи. Хотелось бы обратиться к тем людям, которые уже намерены это сделать. Не делайте этого, пожалуйста. В первую очередь подумайте о людях, психологически тяжело переживающих условия войны, которые могут воспринять звуки салютов за звуки взрывов", - сообщила Марьяна Рева.



Также она рассказала, что люди, которые не успели до начала комендантского часа добраться домой или в другое место, могут сами обратиться к правоохранителям и провести ночь в тепле, в стационарных подразделениях или в мобильных пунктах полиции.

Ранее мы писали, что секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать и в новогоднюю ночь. Празднований не предусмотрено.

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