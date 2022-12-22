"Новая почта" опубликовала график работы отделений и курьерской доставки на новогодние праздники.

Соответствующее расписание опубликовано на сайте "Новой почты".

График работы отделений и курьерской доставки во время новогодних и рождественских праздников следующий:

25 и 26 декабря отделения будут работать по своему обычному графику;

31 декабря отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы;

1 января - выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать, загрузка посылок в почтоматы также не будет проходить в этот день, однако ранее загруженные посылки можно будет получить;

7 января отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

Ранее мы писали, что "Новая почта" продолжает свою работу в Херсоне. В компании объяснили ее временное закрытие из-за обстрелов требованиями безопасности.

Также "Страна" рассказывала, что в "Новой почте" заявили, что могут работать без электричества – с помощью мобильных телефонов. В компании рекомендовали создавать посылку или оплачивать полученные посылки в мобильном приложении.