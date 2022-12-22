Как будет работать "Новая почта" на новогодние праздники. Расписание
"Новая почта" опубликовала график работы отделений и курьерской доставки на новогодние праздники.
Соответствующее расписание опубликовано на сайте "Новой почты".
График работы отделений и курьерской доставки во время новогодних и рождественских праздников следующий:
- 25 и 26 декабря отделения будут работать по своему обычному графику;
- 31 декабря отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы;
- 1 января - выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать, загрузка посылок в почтоматы также не будет проходить в этот день, однако ранее загруженные посылки можно будет получить;
- 7 января отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.
Ранее мы писали, что "Новая почта" продолжает свою работу в Херсоне. В компании объяснили ее временное закрытие из-за обстрелов требованиями безопасности.
Также "Страна" рассказывала, что в "Новой почте" заявили, что могут работать без электричества – с помощью мобильных телефонов. В компании рекомендовали создавать посылку или оплачивать полученные посылки в мобильном приложении.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.