На популярном французском горнолыжном курорте Куршевель в одном из ресторанов включили трек украинских авторов с матами и лозунгом "Слава Украине!".

Соответствующее видео прислал "Стране" читатель.

Ролик был снят в ресторане Bagatelle Courchevel, который славится своей открытой террасой с живописным видом на горы. Средняя цена блюда в нем составляет 55-90 евро. В меню есть такая экзотика, как пицца с трюфелями.

На кадрах состоятельная публика отдыхает и закусывает под трек украинской группы "Мюслі Ua" под названием "Вова, @башь их, бл@дь". На видео слышны слова нецензурной композиции: "Вова, @башь их, бл@дь! Я хотел бы сказать: Вова, @башь @башь, а мы тебе будем помогать. Слава Украине, слава нации. П@здец Российской Федерации".

Трек смиксован на основе обращения президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

Ранее "Страна" сообщала, что Елизавета Ющенко, сестра телеведущей Маши Ефросининой и бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, выложила в Intagram-сторис, как она с детьми и друзьями отдыхает в Куршевеле. Это было застолье на свежем воздухе в ресторане La Folie Douce Méribel.

Также мы писали, что в конце декабря в одном из отелей Куршевеля был задержан украинский олигарх Константин Жеваго.