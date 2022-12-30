Задержание с последующим арестом в Куршевеле украинского олигарха Константина Жеваго не отпугнуло от этого престижного горнолыжного курорта Франции представителей украинской элиты.

Так, Елизавета Ющенко, сестра телеведущей Маши Ефросининой и бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, выложила в Intagram-сторис, как она с детьми и друзьями отдыхает в Куршевеле.

Это было застолье на свежем воздухе в ресторане La Folie Douce Méribel (салат Цезарь здесь стоит 35 евро, а бутылка шампанского Cristal 800 евро), гостей развлекала певица, одетая не очень по погоде, которая танцевала прямо на столе.

Напомним, украинского олигарха Жеваго отправили под экстрадиционный арест во Франции.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.