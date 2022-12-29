Арестованному на французском курорте Куршевель украинскому экс-нардепу, олигарху и акционеру банка "Финансы и кредит" Константину Жеваго избрали меру пресечения. Он должен будет провести 40 суток под стражей.

Об сообщил в Фейсбуке журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора Украины.

Соответствующее решение вынес суд города Шамбери.

При этом непосредственно перед арестом олигарх, вероятно, планировал лететь на Мальдивы. Как пишет Ткач, вчера яхта Жеваго "Z" ждала на Мальдивах возле аэропорта столицы Мале. Это может свидетельствовать о том, что олигарх собирался лететь праздновать Новый год на острова.

Информацию о решении суда украинским СМИ неофициально подтвердили в Государственном бюро расследований (ГБР). Официальных подтверждений информации пока не поступало.

Арест Жеваго экстрадиционный. Это означает, что в течение 40 дней, которые бизнесмен проведет под стражей, суд будет решать вопрос о его принудительном возвращении в Украину, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писала "Страна", вчера Жеваго задержали во Франции по запросу ГБР.

А в ноябре на двух горно-обогатительных комбинатах олигарха Жеваго прошли обыски.