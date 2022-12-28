Во Франции правоохранители задержали экс-нардепа и акционера банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, которого Интерпол по запросу Украины включил в "красный список" на розыск.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Представители криминальной полиции Франции задержали Константина Жеваго 27 декабря в одном из отелей Куршавеля по запросу ГБР. Идет подготовка к экстрадиции.

Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери, готовится пакет документов для его экстрадиции в Украину.

Жеваго и ряд топ-менеджеров банка подозреваются в организации механизма растраты 113 млн долларов финучреждения.

Отметим, что Жеваго является фигурантом ряда уголовных производств, поэтому Украина обращалась с запросом о его экстрадиции.

Накануне Forbes поместил Жеваго на пятую строчку в рейтинге самых богатых украинцев.

В ноябре на двух горно-обогатительных комбинатах олигарха Жеваго прошли обыски.

Также "Страна" писала, что акции предприятий Жеваго, Коломойского, Богуслаева и Григоришина переходят в собственность государства.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.