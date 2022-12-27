Forbes Украина публикует рейтинг 20 самых богатых людей Украины. Практически каждый из них за год потерял доход.

Перечень появился на сайте журнала во вторник, 27 декабря.

За десять месяцев 2022 года состояние богатейших украинцев упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.

По данным Forbes, не потеряли доход глава "Укрнафтобурение" Виталий Хомутинник - он разбогател за год на 35 миллионов долларов (с $465 до $490 млн) и глава IT-компании SoftServe Тарас Кицмей (его состояние выросло с $190 до $360 млн).

Наибольший объем средств потерял бизнесмен Ринат Ахметов. Его состояние уменьшилось с 13,7 до 4,4 млрд долларов. При этом он продолжает оставаться на первой строчке рейтинга.

Также в 3,5 раза уменьшилось состояние Вадима Новинского (с 3,5 млрд до 1 млрд долларов).

Петр Порошенко за год перестал быть миллиардером. Его состояние уменьшилось с 1,6 млрд до 730 млн долларов.

В первой десятке - три представителя сферы IT (второе и третье место занимают основатели Grammarly - IT-компании, которая разработала одноименный сервис проверки английского правописания).

В целом, первая десятка самых богатых украинцев выглядит так:

Ринат Ахметов - $4,4 млрд;

Максим Литвин - $2,3 млрд;

Алексей Шевченко - $2,3 млрд;

Виктор Пинчук - $2,2 млрд;

Константин Жеваго - $1,4 млрд;

Александр и Галина Гереги - $1,2 млрд;

Влад Яценко - $1,1 млрд;

Вадим Новинский - $1 млрд;

Геннадий Боголюбов - $1 млрд;

Сергей Тигипко - $870 млн.

Ранее Forbes сравнил данные доходов и потерь украинских олигархов за февраль и декабрь 2022 года.

Также сообщалось, что Маск в 2022 году обеднел на $122,6 млрд.