Частные украинские компании, в отличие от правительства, не получили отсрочку по кредитам от внешних заемщиков и поэтому испытывают большие трудности во время войны. Им тоже нужна реструктуризация долгов.

Этой теме посвящена публикация в журнале Forbes.

Украина имеет второй по величине кредитный портфель в Международном валютном фонде. Только у Аргентины долг перед МВФ больше. Кроме того, Украина должна Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и не менее 1,9 миллиарда долларов Всемирному банку. Причем многие из этих кредитов, а именно средства МВФ и ЕБРР, были выданы после событий Евромайдана 2014 года. Власти США и Европы согласились приостановить платежи по кредитам.

А вот частный сектор, включая тех, чей бизнес был уничтожен войной, "все еще находится на крючке у своих кредиторов", пишет издание.

Иностранные правительства мало что могут с этим поделать, ведь это сфера частных сделок между частными банками и инвестиционными фирмами. В итоге частный сектор в раздираемой войной Украине с разрушенной экономикой истекает кровью.

ЕБРР преимущественно финансирует частные и крупные государственные компании. Банк заявил о готовности реструктурировать долговые обязательства. То же самое сделал в отношении Украины и Всемирный банк.

Международные инвесторы вложили миллиарды долларов в частный сектор Украины, в разные его активы. Эти активы из-за войны сейчас находятся в бедственном положении, обесценившись и потеряв большую часть способности генерировать денежные средства. В то время как ВВП Украины упал более чем на 30%, а ее валюта потеряла еще 30% по отношению к доллару, долговые обязательства экономики в иностранной валюте остались неизменными.

В августе страны G7 договорились о реструктуризации внешнего долга Украины. То же самое сделал Парижский клуб стран-кредиторов. Другие кредиторы и крупные держатели международных облигаций согласились с тем, что Украина может отсрочить выплату по своему госдолгу до 2024 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сделка поможет сэкономить стране 6 миллиардов долларов.

5 сентября Центральный банк Украины направил письмо украинским частным компаниям, испытывающим финансовые проблемы из-за войны, и рекомендовал им начать переговоры со своими кредиторами, рекомендуя реструктуризацию долгов и изменение графика выплат.

Некоторым компаниям иностранные кредиторы сразу отказали в каких-либо льготах по выплате долга. К ним относится даже "Нафтогаз". Его попытки договориться о реструктуризации внешних долговых обязательств оказались безуспешными. График выплат долгов, подлежащих погашению в 2022 и 2026 годах, не изменился. Но "Нафтогаз" может рассчитывать на господдержку. А частные компании сталкиваются с еще более серьезными проблемами.

В апреле The Atlantic Council заявил, что около 30% всех украинских предприятий были вынуждены прекратить деятельность из-за боевых действий.

Одним из примеров бизнеса, пострадавшего в результате войны, является частная агрокомпания Ukrlandfarming (ULF) Олега Бахматюка. Ей принадлежат две крупнейшие в Европе птицефабрики недалеко от Каменец-Подольского в Хмельницкой области и у Чернобаевки Херсонской области. Она также владеет двумя крупнейшими в Европе элеваторами, способными хранить более 2,5 млн тонн пшеницы.

У ULF были сельскохозяйственные угодья площадью около 500 тысяч гектаров с парком техники и оборудования, зернохранилищами, заводами по производству биогаза и многим другим. С началом войны компания потеряла крупнейшую фабрику в Чернобаевке близ Херсона, операционные активы на миллионы долларов, контроль над почти 30% земель. 50% активов были уничтожены.

Большинство кредиторов агрокомпании согласились реструктуризировать платежи Ukrlandfarming, однако фонд Gramercy из британского Гринвича этого не сделал. Наоборот - он подал в суд на мажоритарного акционера ULF Бахматюка, что усложнило долговые проблемы компании.

Судебный процесс привел к нарушению работы ULF, серьезно затруднив работу по восстановлению компании и снизив ее стоимость, которая учитывается при удовлетворении долговых требований других кредиторов.

В прошлом месяце кипрский суд вынес решение о замораживании активов Бахматюка на сумму 79 миллионов долларов по всему миру.

Руководство Ukrlandfarming считает, что Gramercy игнорируют договоренности с компанией и стремится получить несправедливое преимущество перед другими кредиторами ULF.

"Полное игнорирование Gramercy своих соглашений с нами - это действия фонда-стервятника. Он покупает проблемные долги с высоким риском, а затем подает иск, чтобы использовать судебный процесс для несправедливого использования своего положения безотносительно к своим инвестициям. Gramercy подала иски в десятки федеральных судов и судов штатов по всей территории США, хотя спор относительно необеспеченных инвестиций Gramercy вполне обычный деловой спор, который должен рассматриваться в Лондонском международном арбитражном суде", - заявили в ULF.

В публикации отмечается, что иск Gramercy к Ukrlandfarming угрожает стать прецедентом, когда западные кредиторы могут требовать выплаты долгов от украинских компаний, несмотря на то, что они и так пострадали от войны.

При этом внешний долг украинского правительства на 1 июля (60,1 млрд долларов) меньше, чем внешний долг украинского частного бизнеса (67,9 млрд долларов). Это дает представление о масштабах возможных проблем.

На фоне этих событий западные эксперты считают, что для находящейся в состоянии тяжелейшей войны Украины необходимо поставить на паузу выплаты не только по государственным, но и по корпоративным долгам, иначе правительство Украины будет затем спасать истощенный и разрушенный войной частный сектор долгие годы, делает вывод журнал.

Ранее "Страна" разбиралась, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.