Государственный долг Украины превысил 98 млрд долларов (3 584,76 млрд гривен), за август он вырос на 1,24 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Прямой внешний долг за месяц увеличился с 52,21 млрд долларов до 53,44 млрд долларов.

Прямой внутренний долг вырос с 34,34 млрд долларов до 34,49 млрд долларов.

Гарантированный государством долг на 31 августа составил 369,47 млрд гривен или 10,10 млрд долларов.

Ранее мы писали, что государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил уровень 31 триллиона долларов впервые в истории страны.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.