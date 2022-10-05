Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил уровень $31 триллион долларов впервые в истории страны.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на базу данных Минфина США.

Как следует из базы данных ведомства, к 4 октября госдолг США составлял 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента, что стало рекордным показателем за всю историю государства.

По данным Минфина, держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов. Перед другими странами долг составляет почти 7 триллионов долларов.

В сентябре на фоне роста инфляции в США Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3–3,25% годовых.

Это уже не первое повышение ключевой ставки в США за последний год. Ожидается, что до конца года ставка может вырасти до 4,25–4,5%.

Как писала "Страна", в декабре 2021 года президент США Джо Байден подписал принятую Конгрессом резолюцию о повышении долгового лимита США на 2,5 триллиона долларов. Увеличение лимита позволило избежать дефолта страны по государственному долгу.

Мы также сообщали, что Россия будет оплачивать внешние долги в рублях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин минувшим летом.