Президент США Джо Байден 16 декабря подписал принятую ранее Конгрессом резолюцию о повышении долгового лимита США на 2,5 триллиона долларов. Увеличение лимита позволит избежать дефолта страны по государственному долгу.

Об этом сказано в пресс-релизе Белого дома о подписанных главой администрации документах.

"В четверг, 16 декабря 2021 г., президент узаконил резолюцию SJ. Res. 33, которая предусматривает полномочия по увеличению лимита долга на 2,5 триллиона долларов", - говорится в записи пресс-службы Белого дома.

По оценкам экспертов, после подписания резолюции Соединенные Штаты смогут избежать дефолта до 2023 года.

Ранее "Страна" писала, что если бы Конгресс не поднял потолок государственного долга, США могли бы уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. И тогда в непродолжительный период между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года Штатам грозил бы дефолт.

Хотя эту угрозу США отодвинули, над ними нависла другая проблема: договоренность Китая и России о создании финансовой структуры, которая будет проводить расчеты между странами без контроля со стороны Запада.