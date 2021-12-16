Байден отодвинул перспективу дефолта. Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден 16 декабря подписал принятую ранее Конгрессом резолюцию о повышении долгового лимита США на 2,5 триллиона долларов. Увеличение лимита позволит избежать дефолта страны по государственному долгу.

Об этом сказано в пресс-релизе Белого дома о подписанных главой администрации документах.

"В четверг, 16 декабря 2021 г., президент узаконил резолюцию SJ. Res. 33, которая предусматривает полномочия по увеличению лимита долга на 2,5 триллиона долларов", - говорится в записи пресс-службы Белого дома.

По оценкам экспертов, после подписания резолюции Соединенные Штаты смогут избежать дефолта до 2023 года.

Скриншот с сайта Белого дома

Ранее "Страна" писала, что если бы Конгресс не поднял потолок государственного долга, США могли бы уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. И тогда в непродолжительный период между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года Штатам грозил бы дефолт.

Хотя эту угрозу США отодвинули, над ними нависла другая проблема: договоренность Китая и России о создании финансовой структуры, которая будет проводить расчеты между странами без контроля со стороны Запада.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться