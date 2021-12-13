В МИД Украины назвали манипуляцией заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не передала Кремлю зарубежные активы Советского Союза после погашения Россией части ее госдолга.

Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - рассказывает дипломат.

По данным Николенко, в 1994 году Украина и Россия подписали "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР.

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможной ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - сказал Николенко.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что несколько республик бывшего СССР, и Украина в том числе, до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

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