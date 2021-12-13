Сбербанк Российской Федерации уже переименовал свою "дочку" в Украине. Новое название - акционерное общество "Международный резервный банк" (АО "МР Банк").

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Opendatabot, название сменили в пятницу, 10 декабря. О решении "Сбербанка" о переименовании стало известно осенью, но акционер также уполномочил правление банка самостоятельно принимать решения относительно порядка и условий использования новых знаков для товаров и услуг.

Напомним, летом Сбербанк проиграл суд Ощадбанку Украины, который добивался изменения его названия. Верховный суд использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине.

Кроме того, украинский Ощадбанк отсудил у российского Сбербанка доменное имя sberbank.ua. Кассационный хозсуд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью Ощадбанка.

Также сообщалось, что в марте Совет национальной безопасности и обороны на три года продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка.