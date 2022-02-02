Государственный долг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. По данным американского Минфина, общий госдолг сейчас составляет $30,012 трлн.

Об этом свидетельствует отчет, обнародованный во вторник Минфином США.

При этом, данный показатель оказался достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали в американском правительстве, пишет The New York Times. Причиной этого могли послужить расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса. Деньги на эти цели выделялись из заемных средств.

"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты", - пишет издание.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал закон об увеличении лимита госдолга на $2,5 трлн до $31,4 трлн. Если бы не эта мера, средства в федеральном бюджете могли бы закончиться к 15 декабря, предупреждала ранее министр финансов Джанет Йеллен.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2021 года госдолг Украины составлял почти 2,56 трлн грн, или 94,15 млрд долларов.

Также мы писали о том, что прошлым летом Bloomberg сообщал об угрозе дефолта США из-за масштабного госдолга.