Падение ВВП Украины за 9 месяцев нынешнего года оценивается на уровне 30%. В сентябре и августе ВВП падал на 35%.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% [±2%]. В целом, по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", — говорится в сообщении.

Тем не менее наблюдаются и некоторые позитивные тенденции. Например, улучшение динамики транспортных перевозок вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом и из-за наращивания перевозок грузов по железной дороге.

За прошлый месяц объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% против августа этого года и является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что вторжение России в Украину привело к тому, что экономика Украины во втором квартале очень пошатнулась - украинский валовой внутренний продукт (ВВП упал) на 37,2% в годовом исчислении. Причиной падения ВВП агентство называет "рухнувшие из-за войны национальную инфраструктуру, экспорт и потребление".

Также сообщалось, что инфляция в Украине в августе достигла 23%. Вместе с тем, ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Национальный банк.