Вторжение России в Украину привело к тому, что экономика Украины во втором квартале очень пошатнулась - украинский валовой внутренний продукт (ВВП упал) на 37,2% в годовом исчислении.

Агентство Bloomberg публикует графику роста-падения украинской экономики за последнее десятилетие.

Причиной падения ВВП агентство называет "рухнувшие из-за войны национальную инфраструктуру, экспорт и потребление".

Самый крупный спад в истории последней декады наблюдается сейчас.

Ранее мы писали, что ВВП в Украине упадет не меньше, чем на 35%, по прогнозам Шмыгаля. При этом ранее он говорил, что в результате войны ВВП Украины может упасть и на 50%.

Также сообщалось, что инфляция в Украине в августе достигла 23%. Вместе с тем, ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Национальный банк.

S&P Global Ratings ранее прогнозировало падение экономики Украины в 2022 году на 40% из-за резкого снижения экспорта, потребления и инвестиций. Из-за войны около одной пятой производственных мощностей Украины и большая часть ее морских портов оказались в районах, оккупированных или заблокированных Россией. И перспективы совершенно неясны.