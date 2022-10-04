Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году с 2,1% до 3,3%.

Об этом сообщается в отчете Economic outlook.

Согласно ему, также улучшена оценка экономики в текущем году. Если в июне Всемирный банк ожидал падения на 45,1%, то теперь – на 35%. Помимо того, в отчете дан прогноз роста ВВП на 2024 год – 4,1%.

"Ожидается, что рост возобновится в 2023 году, но останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты к концу прогнозируемого периода", – указываются в документе.

Всемирный банк ожидает, что последствия войны будут ощущаться из-за разрушения производственных мощностей, ущерба для пахотных земель и сокращения рабочей силы, особенно если беженцы не вернутся. По мнению банка, это становится все более вероятным по мере того, как война становится все более опасной и затягивается, а беженцы налаживают свою жизнь в принимающих странах.

Исходя из глобальной черты бедности в размере $6,85 на человека в день (по ППС 2017 года), прогнозируется, что бедность в Украине вырастет с 5,5% в 2021 году до 25% в 2022 году с высокими рисками ухудшения оценки, если ситуация с войной и энергетической безопасностью ухудшится. Кроме того, ожидается, что потери в обучении, вызванные пандемией, будут усилены войной, учитывая разрушение школ и срыв школьного обучения.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП в Украине упадет не меньше, чем на 35%. По данным Bloomberg, в Украине наблюдается самый крупный спад ВВП за последние 10 лет.