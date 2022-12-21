Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск потерял в 2022 году около 122,6 миллиардов долларов.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Убытки Маска за год теперь составляют $122,6 млрд, что превышает сумму, которую он заработал в 2021 году", — говорится в статье.

Как отмечает Bloomberg, состояние Илона Маска продолжает падать спустя неделю после того, как он на некоторое время потерял титул самого богатого человека в мире.

По данным издания, сейчас капитал Маска составляет 147,7 миллиардов долларов, что является самым низким значением более чем за два года.

20 декабря Маск потерял 7,7 миллиардов долларов, так как стоимость акций Tesla опустилась до минимального значения с октября. В целом в 2022-м она обвалилась на 60,9%. Владелец компании активно избавляется от ее бумаг.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск потерял статус богатейшего человека на планете, а на первой строчке рейтинга оказался исполнительный директор холдинга LVMH Бернар Арно. Однако через несколько часов Арно вновь опустился на вторую позицию, а Маск опять стал первым.

Также мы сообщали, что Маск запустил на своей странице в соцсети Твиттер неожиданный опрос: нужно ли ему покинуть пост главы Твиттера?