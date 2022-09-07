После начала войны украинцы купили на треть больше антидепрессантов, чем год назад- Forbes
С начала года украинцы купили антидепрессантов на 496 млн гривен (1,4 млн штук упаковок). Это на 32% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании "Бизнес-Кредит".
Наибольший рост продаж был зафиксирован в феврале – сразу на 50%.
Среди топ-10 фармкомпаний, заработавших на продажах антидепрессантов украинцам больше всего, только одна украинская.
В брендах по продажам в деньгах лидирует Pfizer с его препаратом "Золофт", которого было продано вдвое больше, чем в прошлом году, – на 47 млн грн.
Напомним, ранее мы писали, что британские ученые сделали открытие, которое ставит под вопрос прием антидепрессантов при депрессии.
Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
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