Британские ученые провели исследование, в результате которого не нашли связи между низким уровнем "гормона счастья" серотонина и депрессией.

Научная работа специалистов опубликована на портале Nature.

Авторы исследования пришли к выводам, которые ставят под вопрос методы лечения депрессии как психического расстройства.

Ученые изучили 17 работ на соответствующую тему и обнаружили, что у людей с депрессией уровень серотонина не отличался от его уровня у людей, не страдающих этим психическим расстройством.

Полученные результаты говорят о том, что антидепрессанты не могут вылечить от депрессии путем восполнения дефицита серотонина.

В психиатрии давно известно, что низкий уровень серотонина не играет главную роль в развитии депрессии. При этом общественный резонанс, который был вызван результатами этой научной работы, говорит о том, что для многих это стало открытием.

Некоторые интерпретировали результаты исследования по-своему, решив, что антидепрессанты не работают в принципе. Врачи опасаются, что сбитые с толку пациенты резко бросят прием лекарств, получив взамен синдром отмены, или абстиненцию.

Британский Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) утверждает, что прием антидепрессантов нельзя прекращать резко, за исключением случаев, в которых необходима неотложная медицинская помощь. Медленное снижение дозы может свести синдром отмены к минимуму.

Некоторые пациенты отмечают, что прием антидепрессантов позволяет им справиться с психическими расстройствами и ежедневно помогает бороться с симптомами депрессии.

Согласно полученным результатам, пользы от приема антидепрессантов лишь ненамного больше, чем от таблеток с эффектом плацебо.

Профессор Королевского колледжа психиатров Линда Гаск говорит, что антидепрессанты - "это то, что помогает многим людям быстро почувствовать себя лучше", особенно когда дело доходит до кризисных ситуаций.

Однако одна из авторов работы, профессор Джоанна Монкрифф, пишет, что большинство исследований фармацевтических компаний носят краткосрочный характер - мало известно о том, как прием психотропных лекарств влияет на самочувствие людей в долгосрочной перспективе.

Помимо того, что антидепрессанты могут не вылечить психическое заболевание, некоторые люди испытывают серьезные побочные эффекты от их приема, включая суицидальные мысли, сексуальную дисфункцию, эмоциональное опустошение и бессонницу. Поэтому, начиная с прошлого года, прежде чем прописать медикаментозное лечение, британские врачи советуют пациентам попробовать психологическую терапию, т. н. "практики осознанности" и медитацию.

После публикации этого исследования многие заговорили о том, что лечение антидепрессантами "построено на мифе" и что это все заговор фармкомпаний. На самом деле авторы этой работы не изучали действие психотропных лекарств.

Серотонин играет роль в нашем настроении, поэтому корректировка его уровня может помочь людям почувствовать себя счастливее, по крайней мере на какое-то время, даже если уровень этого нейромедиатора изначально не был аномально низким. Увеличение количества серотонина также может способствовать появлению новых нейронных связей.

Некоторые считают, что это исследование говорит о том, что депрессия - не психическое заболевание, а реакция на окружающую нас среду.

"Конечно, речь идет и том, и о другом, - поясняет один из авторов работы, доктор Марк Хоровитц. - Ваша генетика влияет на уровень вашей стрессоустойчивости".

Ранее мы писали, что медики объяснили украинцам, как бороться с усталостью во время войны.

Также "Страна" сообщала, что в Apple анонсировали появление технологии, которая будет диагностировать депрессию у пользователей.