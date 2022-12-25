С начала войны обеднели абсолютно все украинские олигархи.

Это следует из инфографики, подготовленной BBC по данным Forbes.

Сравнивались данные за февраль и декабрь 2022 года.

Самые колоссальные потери понес Ринат Ахметов - его состояние уменьшилось втрое и теперь составляет всего 4.3 миллиарда долларов. Довольно много потерял Вадим Новинский - тоже "уменьшился" почти в три раза. А вот Виктор Пинчук пострадал наименее всех остальных из топ-5 - потерял всего 600 миллионов и теперь лишь немного уступает Ахметову.

Обращает на себя внимание также то, что Петр Порошенко за 9 прошедших месяцев выпал из списка миллиардеров - теперь его состояние Forbes исчисляет всего в 700 миллионов долларов.

Напомним, сам Ринат Ахметов оценил свои уничтоженные и законсервированные из-за войны промышленные активы в 20 млрд долларов.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Илон Маск в 2022 году обеднел на 122,6 млрд долларов. Эта сумма больше, чем заработанная им в 2021 году. Так, 20 декабря Маск потерял 7,7 миллиардов долларов, так как стоимость акций Tesla опустилась до минимального значения с октября.