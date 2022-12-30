Гостиницы во Львове и Буковеле под Новый год заполнены почти на 70%, в Одессе – на 18%.

Об этом пишет Forbes.

В среднем львовские объекты на Новый год заполнены на 67%, в то время как гостиницы на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах – на 66%. Недозагруженными на новогодние праздники остаются отели в Одессе. В этом городе они заполнены на 18%.

Такие показатели значительно ниже прошлогодних, когда Буковель был заполнен на 97%, Львов – на 89%, сообщает издание со ссылкой на данные сервисной аналитики.

Несмотря на низкий спрос, цены на номера в гостиницах выросли. По данным Hotel Matrix, цены на новогодний номер в карпатских и львовских гостиницах выросли на 10–30% в гривне. Меньше всего гостиницы поднимали стоимость номеров в Одессе – на 10-15%.

Несмотря на рост цен, владельцы не ожидают доходов.

Основатель управляющей компании и сети гостиниц Ribas Hotels Group Артур Лупашко прогнозирует, что на новогодние праздники его сеть недополучит 20–30% доходов.

Во львовском !Fest Hotel, возможная разница дохода по сравнению с прошлым годом на уровне 20%, предполагает генеральная менеджер Юлиана Татаринова.

Напомним, 22 декабря в Буковеле стартовал лыжный сезон. "Страна" рассказывала о том, какие там сейчас цены и условия проживания.

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