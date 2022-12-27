"Укрзализныця" возвращает "Буковельский экспресс" (поезд №810/809 Львов-Ясиня). Уже появилось его расписание на праздники.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Поезд будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясину в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс будет отправляться в 15:10 и прибудет во Львов в 20:50, сообщили в УЗ.

Поезд будет следовать через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

Напомним, 22 декабря в Буковеле стартовал лыжный сезон. "Страна" рассказывала о том, какие там сейчас цены и условия проживания.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" к новогодним праздникам запустила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское в Карпатах.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники: во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в Кривой Рог.

"Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

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