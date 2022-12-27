"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на новогодние праздники: во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в Кривой Рог.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".



"Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении из всех уголков страны, поэтому ловите дополнительные рейсы от "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

191/192 Киев-Львов

Отправится из Киева 30.12.2022 в 07:44 с прибытием во Львов в 15:28.

Обратно - 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38.

Отправится из Киева 30.12.2022 в 07:44 с прибытием во Львов в 15:28. Обратно - 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38. 229/230 Киев-Ужгород

Отправится из Киева 29.12.2022 в 20:03, следует через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23.

Обратно 30.12.2022 - в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.

Отправится из Киева 29.12.2022 в 20:03, следует через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно 30.12.2022 - в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40. 238/237 Одесса-Ужгород

Отправится из Одессы 29.12.2022 в 17.00, проследует через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02.

Обратно 30.12.2022 - в 17:00 с возвращением в Одессу в 11:06.

Отправится из Одессы 29.12.2022 в 17.00, проследует через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно 30.12.2022 - в 17:00 с возвращением в Одессу в 11:06. 216/215 Запорожье-Ивано-Франковск

Отправится из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05, проследует через Львов в 04:58-05:50, прибытие в Ивано-Франковск - в 08:13.

Обратно 29 и 31.12.2022 в 15:42 - через Львов в 18:35-19:10, прибытие в Запорожье в 12:05.

Отправится из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05, проследует через Львов в 04:58-05:50, прибытие в Ивано-Франковск - в 08:13. Обратно 29 и 31.12.2022 в 15:42 - через Львов в 18:35-19:10, прибытие в Запорожье в 12:05. 255/256 Киев-Черновцы

Отправится из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50.

Обратно из Буковины - 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22.

Отправится из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50. Обратно из Буковины - 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22. 211/212 Харьков-Львов

Отправится из Харькова 29.12.2022 в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27.

Обратно - в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.

Также УЗ назначила еще один "бонусный" рейс в Кривой Рог, где также резкий рост спроса на билеты:

176/175 Киев-Кривой Рог

Отправится из Киева 30.12.2022 в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07.

Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.

Как писала "Страна", "Укрзализныця" к новогодним праздникам запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское в Карпатах.

Также "Страна" писала, что в случае блэкаута "Укрзализныця" будет продавать билеты прямо в вагонах.