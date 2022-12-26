В Киеве на Центральном ЖД-вокзале установили "Табло Победы" с расписанием движения поездов в оккупированные города Украины (в реальности они не ходят). Из не оккупированных указан только Херсон. Он выделен белым цветом.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Тем временем, в центральном холе вокзала Санта Клаус развлекает пассажиров. Также есть праздничная концертная программа.

Так, 30.12.22 в 19:30 будет концерт Олега Скрипки, а 31.12.22 в 19:00 выступит группа Kozak System.

Ранее мы писали, что в рамках проекта "Рождественский свет для надежды" известный швейцарский художник по свету Герри Хофштеттер подсветил здания Киева. Таким образом он намерен принести надежду и свет украинцам в темные дни.

Также мы сообщали, что на Центральном ЖД-вокзале в Киеве установили новогоднюю елку. Её огни горят от велотренажёра.

Напомним, ранее в центре Киева зажглась главная елка страны. На ее верхушке установлен трезубец вместо традиционной звезды, а на ветки развесили елочные игрушки - желтые и синие шары, которые образуют флаг Украины. Благодаря генератору, присланному организаторам новогодней елки из Нидерландов, дерево будет со светящейся гирляндой несмотря на блэкаут.