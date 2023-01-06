На крупнейшем горнолыжном курорте Украины Буковель, несмотря на войну, аншлаг и рост цен.

О том, какие цены на услуги в Буковеле, пишет "Страна".

Проживание. Из оставшихся вариантов на период рождественских праздников за самый дешёвый номер придется заплатить от 2500 гривен за одну ночь. Но номеров с таким ценником уже практически нет. Сейчас в наличии, в основном, номера со средней стоимостью 6-7 тысяч гривен за ночь, но есть номера и по 36 тысяч гривен за одну ночь. Что интересно, их тоже осталось немного.

Питание. В гостиничных комплексах средняя стоимость завтрака на одного человека стартует от 400 грн. Но все зависит от отеля. Например, в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel завтрак стоит 600 гривен на одного человека.

Разброс цен в ресторанах очень большой. Но в среднем за ужин на двоих придётся заплатить около 1500-2000 грн.

Лыжи. На период рождественских праздников, а именно с 02.01.2023 по 06.01.2023, стоимость аренды экипировки для лыжников выросла на 15%. Также выросли цены на подъемники, которые доставляют лыжников на горные вершины.

Разовый подъем на одного человека стоит 500 гривен, абонемент на 5 дней обойдется в 7500 грн.

По словам туристов, цены в этом году выросли на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

"Все очень дорого, аренда экипировки и абонемент на подъемник на 5 дней обошелся в около 11 тысяч гривен с человека. Жильё - 3500 за одну ночь для двух человек. Питание - около 1500-2000 в день на одного человека. Вот и посчитайте, получается около 35 тысяч гривен с человека на 5 дней", - рассказал Сергей, один из отдыхающих в Буковеле.

Молодой человек приехал сюда со своей девушкой. Говорит, что недельный отдых с затратами на дорогу из Киева паре обойдется примерно в 2 тысячи долларов.

Для любителей более оригинальных развлечений в Буковеле доступны прогулки на собачьих упряжках. Стоит такое удовольствие 3000 гривен за 1,5 км с одного человека.

Также можно прокатиться на сверхбыстрой санной трассе длинной в 1,5 км. Это единственная подобная трасса на территории Украины. Стоимость одного спуска - 600 грн с человека.

Ранее мы писали, что на Новый год гостиницы во Львове и Буковеле были заполнены почти на 70%.

Напомним, 22 декабря в Буковеле стартовал лыжный сезон. "Страна" уже рассказывала о том, какие там цены и условия проживания.