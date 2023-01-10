Украинский олигарх Константин Жеваго, который вышел на свободу под залог в 1 миллион евро, отмечается в полицейском участке три дня в неделю.

Об это сообщает "Украинская правда" со ссылкой на правоохранительные органы.

Жеваго запретили покидать территорию материковой Франции.

"Жеваго внес залог. Проживает в Куршевеле (горнолыжном курорте во французских Альпах - Ред.). Понедельник - среда - пятница отмечается в участке. Не может покидать материковую Францию", - сообщил собеседник издания.

Напомним, Жеваго был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря. Офис генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований направили запрос о выдаче бизнесмена в Украину.

5 января в Шамбери состоялось первое слушание по делу о выдаче, которое было отложено по ходатайствам сторон. В тот же день Жеваго вышел на свободу под залог в 1 миллион евро.

6 января Офис генерального прокурора официально подтвердил выход под залог во Франции Константина Жеваго.

Жеваго подозревают в организации присвоения имущества банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).