Офис генерального прокурора официально подтвердил выход под залог во Франции украинского олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

"Офис генерального прокурора продолжает сотрудничество с французскими органами правопорядка по экстрадиции бывшего народного депутата. 5 января французский суд принял решение о взятии задержанного 27 декабря на территории Французской Республики бывшего народного депутата Украины под судебный надзор. Суд определил залог в размере одного миллиона евро и обязанности, которые будут возложены на человека в случае его уплаты. Этот перечень обязательств включает необходимость сдать паспорта, не покидать территорию метрополии, трижды в неделю появляться в полицию и другие", - сказано в посте.

"Перечень обязательств, возложенных на подозреваемого, достаточно широк и дает основания считать, что французские коллеги обеспечат участие этого лица в следующем заседании", — прокомментировал решение генеральный прокурор Андрей Костин.

Офис генпрокурора добавил, что предоставил французским коллегам все необходимые документы для экстрадиции бывшего народного депутата в Украину для привлечения к уголовной ответственности. Органы правопорядка двух стран продолжают тесное сотрудничество для решения этого вопроса.

"Мы будем бороться за экстрадицию всех, кто подозревается в преступлениях против Украины и украинцев. Наша цель – неотвратимость наказания", – подчеркнул Костин.

Жеваго подозревают в организации присвоения имущества банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, Жеваго был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря. Офис генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований направили запрос о выдаче бизнесмена в Украину.

5 января в Шамбери состоялось первое слушание по делу о выдаче, которое было отложено по ходатайствам сторон.

В тот же день Жеваго вышел на свободу под залог в 1 миллион евро.