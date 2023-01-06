В Харькове суд сначала освободил под залог подозреваемую в корректировке огня российских войск Дарью Крыгину, а затем вернул ее в СИЗО без права внесения залога после того как "СБУ нашла аргументы" для судей.

Крыгину обвиняют в передаче противнику координат дислокации украинской армии и критической инфраструктуры Харькова.

По этому подозрению ее задержали еще в апреле.

На заседании в декабре суд отпустил Крыгину на волю под залог в 500 тысяч гривен. Прокурор подал апелляцию на это решение.

Сегодня в СБУ сообщили "Стране", что ее вернули в СИЗО без права внесения залога.

"В Службе очень удивились недавнему решению судьи, который решил отпустить Крыгину из-под стражи. Поэтому нашли аргументы для судей, чтобы они изменили свое решение. Глава СБУ Василий Малюк во время недавнего интервью говорил, что "во время войны за такие преступления не может быть ничего другого, кроме содержания под стражей", поэтому она вновь взята под стражу", - сообщил источник "Страны" в СБУ.

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