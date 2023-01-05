Суд во Франции перенес слушание об экстрадиции в Украину экс-нардепа и акционера банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго на 19 января.

Об этом заявил французский суд в четверг, 5 января, передает Reuters.

"И его адвокаты и прокурор в четверг заявили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к самому слушанию об экстрадиции, которое судьи приняли, назначил новую дату 19 января", - говорится в сообщении.

Адвокат украинского миллиардера заявил, что он будет оспаривать запрос на экстрадицию.

Напомним, Жеваго задержали 27 декабря в Куршавеле.

Ранее мы сообщали, что в ноябре на двух горно-обогатительных комбинатах олигарха Жеваго прошли обыски. Расследовались факты умышленного уклонения должностными лицами двух предприятий от уплаты налогов на сумму почти 10 млрд грн. В ходе расследования правоохранителями провели обыски в административных и офисных зданиях этих предприятий.

Также сообщалось, что акции предприятий Жеваго и еще трех олигархов переходят в собственность государства. Комиссия приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций "АвтоКрАЗа", владельцем которого является Жеваго.