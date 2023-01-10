Телеграм-каналы публикуют фото якобы президентского указа о лишении гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, что ранее также публиковалась информация об указах о лишении гражданства, в частности, олигарха Игоря Коломойского, главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, а также народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Однако в результате было лишь устное подтверждение президента по Корбану, а указ так и не появился.

При этом советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что указы о лишении гражданства являются секретными и не публикуются. Но информацию относительно Медведчука и других прямо не подтвердил.

Ранее турецкие СМИ рассказали подробности обмена Виктора Медведчука. По их данным, Запрос на обмен украинских военных на экс-главу партии ОПЗЖ и бизнесмена исходил от россиян. Перед этим РФ выдвинула свое условие, чтобы пять руководителей "Азова" остались в Турции. Украина на это согласилась.