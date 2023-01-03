Запрос на обмен украинских военных на экс-главу партии ОПЗЖ и бизнесмена Виктора Медведчука исходил от россиян. Перед этим РФ выдвинула свое условие, которое Украина одобрила.

Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

"И когда украинцы согласились, переговоры состоялись в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Переговоры заняли время", - говорится в материале.

Также там сказано, что перед обменом РФ выдвинула условие, чтобы пять руководителей "Азова" остались в Турции, "и Украина согласилась".

По данным Hurriyet, в день X самолеты из России и Украины один за другим приземлялись в аэропорту Анкары Эсенбога "под наблюдением сотрудников турецкой разведки". В российском были 5 командиров "Азова", в украинском - Медведчук.

Газета пишет, что обмен прошел "без каких-либо проблем". "С тех пор командиры батальона "Азов" гости Турции. С тех пор ни одна из сторон не нарушила соглашение", - добавляют журналисты.

Сам обмен Hurriyet обозначает в заголовке статьи "самым ярким событием ушедшего года" и самым масштабным обменом с момента вторжения РФ в Украину.

Напомним, самый масштабный обмен пленными с момента начала войны произошел в ночь на 22 сентября 2022 года. В рамках обмена Украине удалось вернуть 215 военных - в том числе 108 азовцев. Всего 124 офицера - в том числе сотрудников СБУ, погранслужбы и других ведомств.

Также мы писали, что Ермак заявлял о том, что обмен Медведчука решался на уровне разведок, "добро" на это дал Зеленский.