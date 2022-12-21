Глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью Наталье Мосейчук о фото бывшего народного депутата Виктора Медведчука в Крыму, где тот был замечен после обмена.

"Заказал яичницу в одном небольшом кафе - вот и все обстоятельства. Сначала, извините, тюрьма и вши, потом - обмен, а потом - яичница в Крыму. До этого он был королем жизни. По крайней мере, он себя так чувствовал", - прокомментировал Малюк фотографии Медведчука из Ялты.

По его словам, Медведчука засветили в Крыму, чтобы показать, что он "жив-здоров и все у него хорошо".

Также Малюк уверен, что Медведчук встречался с президентом России Владимиром Путиным, который приходится ему кумом.

Напомним, обвиняемого в госизмене Медведчука, который находился под стражей, обменяли 21 сентября. Обмен происходил по решению суда и по написанному Медведчуком заявлению.

По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Медведчук после обмена на украинских военнопленных пребывал в Турции, а затем отправился в РФ.

Эту же информацию подтверждал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, 21 сентября кум Владимира Путина Виктор Медведчук уже оказался в Москве.