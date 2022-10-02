Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук говорит, что Виктор Медведчук до сих пор не лишён депутатского мандата.

"Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он, и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал Стефанчук.

По Конституции Украины, полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:

сложения полномочий по его личному заявлению;

вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него;

признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;

его смерти.

В то же время зарплату народному депутату Виктору Медведчуку Верховная Рада не платит с начала войны.

Напомним, в ночь на 22 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с момента начала войны. Из плена вышли участники подразделения "Азов" и их командиры, иностранные военные, служившие в украинской армии, а также один из лидеров уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук, подозреваемый в Украине в госизмене.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Медведчук, которого обменяли на украинских военнопленных, после обмена отправился из Турции в Россию. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что не знает, где находится Медведчук, и не комментирует его обмен.