Младшая дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, крестница президента РФ Владимира Путина - Дарья - живет в России с 2021 года. Она учится в Москве на факультете "Высшая школа бизнеса" в Высшей школе экономики по специальности "управление бизнесом".

Об этом пишет "Медуза".

Согласно приказу о зачислении, Дарья Медведчук поступила 31 августа 2021 года по особой процедуре для иностранцев (т.е. без сдачи ЕГЭ - российского аналога украинского ВНО), т.к. является гражданкой Украины.

В учебе Медведчук не очень успешна, она занимает место в конце рейтинга успеваемости учащихся факультета. Вместе с ней учатся Даниил Косовский и Валентина Шуст. Все трое - на платной основе.

Отец Даниила Виталий Косовский - протоиерей УПЦ. Отец Валентины Дмитрий Шуст - член правления благотворительного фонда Виктора Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании "Укркапитал", которой сейчас управляет жена Медведчука Оксана Марченко.

Во время летней сессии Медведчук, Шуст и Косовский пропустили сдачу одного и того же экзамена (какого именно - неизвестно) а позже предоставили справки из больницы.

ВУЗ, проверяя справки, выяснил, что медучреждение их не выдавало.

"Обычно студентам, предоставившим поддельные справки, грозит отчисление из Высшей школы экономики: это нарушение внутренних правил распорядка вуза, приказы о санкциях за это регулярно появляются на сайте ВШЭ", - пишет "Медуза".

Так администратор ВУЗа решил поступить и в этот раз.

После этого руководству начали поступать "угрожающие звонки от незнакомых людей" с призывами изменить решение, сообщили источники издания.

Отчисления троица избежала якобы после звонка проректора НИУ ВШЭ Сергея Рощина. Несмотря на поддержку ректората ВШЭ, всем трем студентам так и не удалось сдать летнюю сессию. У каждого из них было больше трех пересдач, что по правилам вуза также ведет к отчислению.

Шуста и Косовского перевели в МГИМО. Дарье Медведчук "дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше", пишет "Медуза".

Оксана Марченко называла Путина "замечательным крестным" и говорила, что он регулярно общается с крестницей, поздравляет ее с днями рождения.

Крестная дочь Марченко и Медведчука — Светлана Медведева, супруга третьего президента РФ Дмитрия Медведева. С ней семья также поддерживает отношения.

Медведчук также рассказывал, как стал кумом Путина.