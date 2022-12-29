Обмен экс-главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и бизнесмена Виктора Медведчука обсуждался на уровне разведок Украины и РФ, согласие на его обмен дал сам президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук.

"Обмен Медведчука решался на уровне разведок. Единственный канал общения относительно обменов происходит на уровне разведок", - сообщил Ермак.

В то же время, Ермак подтвердил, то что Владимир Зеленский дал "добро" на обмен Медведчука.

Глава ОП рассказал, что не считает, что украинская сторона "продешевила" с числом тех, кого вернула в обмен на Медведчука.

"Если брать во внимание то, что все начиналось с 50 человек и было под вопросом, а мы вернули 215, то я думаю - нет, не "продешевили"", - сказал Ермак.

Также он добавил, что не общался с Медведчуком во время процессуальных действий над ним.

"И желания не было. Все сработали профессионально. Я думаю, что напоследок он все сам сказал СБУ с процессуальной точки зрения", - отметил Ермак.

Ранее мы писали, что Андрей Ермак заявил, что у США и Украины совпадает видение насчет окончания войны.

Напомним, на днях Ермак анонсировал некий "переломный момент", который ждет Украину впереди.