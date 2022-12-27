Глава Офиса президента Андрей Ермак, который ранее говорил, что 2023 год станет решающим в войне, анонсировал "переломный момент", который ждет Украину впереди.

Об этом он написал в телеграм-канале.

Правда, потом он исправил пост и поменял "переломный момент" на "важные события".

"Впереди – важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", - написал Ермак.

Ранее Ермак заявлял, что мир в Украине наступит только после возвращения к границам 1991 года.

Напомним, в ноябре Ермак назвал "мечтой" заявление замминистра обороны, что война закончится весной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.