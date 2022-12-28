Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал новое загадочное сообщение.

"Вы же знаете, какая была фишка в границах Украины 1991 года, которые мы вернем, правда?", – написал он в своем Telegram-канале.

"Что имеется в виду, глава Офиса президента традиционно не пояснил.

Но стоит напомнить, что в пределах границ 1991 года по состоянию на момент объявления независимости размешалось советское стратегическое ядерное оружие, от которого Украина отказалась в 1994 году.

Хотя не факт, что Ермак имел в виду именно эту "фишку", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что накануне глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "переломный момент", который ждет Украину впереди. Потом он исправил пост и поменял "переломный момент" на "важные события".

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