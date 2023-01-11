Люди с гражданством Российской Федерации не должны иметь украинского.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове.

"Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут", – сказал президент.

Так он ответил на вопрос прессы о том, каких решений относительно лишения украинского гражданства ждать впереди на фоне недавней отмены гражданства четверых народных депутатов: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Напомним, вчера Зеленский подтвердил, что лишил гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, о чем сначала сообщила пресса.

"Если народные избранники избирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают", - объяснил свои действия Зеленский.

Сегодня соответствующий указ поступил в Верховную Раду.