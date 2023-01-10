Комитет Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу два законопроекта - №8298 и 8299, по налоговым и таможенным льготам во время военного положения.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Законопроекты предполагают в частности:

Освобождение от НДС и налогообложения на период военного положения ввозимого оборудования и комплектующих для собственного производства;

Освобождение от НДС и таможенного сбора оборудования для профессионального и специального образования;

Льготы на ренту на добычу железной руды и воды на период военного положения;

Продолжения сроков службы зарегистрированных РРО, у которых срок кончается во время военного положения;

льготы по единому налогу для налогоплательщиков 4 группы.

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