Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила постановление о повышении тарифов на водоснабжение, которое приняла ранее. В регуляторе объяснили все неразберихой.

Решение об отмене было одобрено на заседании НКРЭКУ в пятницу, 30 декабря, пишет "Укринформ".

"При оформлении решения по данному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительного их обсуждения, начала воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному, соответственно, голосовали за разные проекты.

Кроме этого, предложенное решение существенно отличается от проекта, обнародованного на сайте, поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры этих тарифов", – сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод отправили на доработку.

Ранее мы писали, что в Кабмине пообещали не повышать тарифы на электроэнергию для населения.

Также "Страна" рассказывала, что глава налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что газ для украинцев в следующем году может подорожать, однако тарифы обещают оставить неизменными до конца отопительного сезона.