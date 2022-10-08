Министерство энергетики работает над продлением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (срок которых истекает 30 октября), что предусматривает сохранение действующих тарифов для населения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся прежними", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Галущенко отметил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения в модель ПСО, чтобы в том числе иметь возможность сохранить тарифы.

Как сообщалось, бытовые потребители платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч при объемах, превышающим 250 кВт-ч.

Ранее мы писали, что в августе Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов. Мораторий вводится на период военного положения и шести месяцев после его отмены. Он касается: тарифов на услуги распределения природного газа, тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии, тарифов на поставку горячей воды, цен на газ для бытовых потребителей.

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