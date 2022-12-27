В Украине уже с 1 января 2023 года вырастут тарифы на холодную воду и водоотвод.

Новые расценки для областных водоканалов (исключение — водоканалы в прифронтовых регионах, в частности, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях) содержатся в принятом сегодня постановлении НКРЭ. Там также поданы расчеты себестоимости воды и услуг по водоотводу, ростом которой и поясняется пересмотр тарифов.

"В структуре тарифа на водоснабжение и водоотвод учитываются сопутствующие затраты, которые меняются. Сюда входит стоимость электроэнергии, затраты на оплату труда, налоги, амортизация оборудования. В этом году минимальная зарплата выросла с 6500 до 6700 гривен. Подорожали и другие затраты", - поясняют в Союзе потребителей коммунальных услуг.

"Вопрос с тарифами сложный. С одной стороны, водоканалы убыточные, с другой — повышение расценок приведет к росту неплатежей от населения", — говорит эксперт рынка коммунальных услуг Олег Попенко.

Есть еще один нюанс - на фоне массовых перебоев с электроэнергией вода у украинцев есть далеко не всегда. Ведь если нет света, не работают и насосы на воду. Поэтому многим потребителям непонятно: если воды нет, то за что же тогда платить по повышенным счетам?

Отметим, что власти на этот год ввели мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Однако на холодную воду он не распространяется, чем, как видим, и воспользовались власти.

"Мораторий распространяется только на электроэнергию, отопление, горячую воду и газ. Вода, водоотвод, а также уборка придомовых территорий, ценник на которую во многих городах, кстати, тоже растет, в этот список не входят", — отмечает Олег Попенко.

Разбирались, какая сейчас ситуация по воде, и сколько в итоге за нее придется платить.

10% с января и новый пересмотр в мае

На 2023 год НКРЭ изначально планировала достаточно существенный рост тарифов на воду и водоотвод — по некоторым лицензиатам (водоканалам) почти вдвое.

Ценник хотели повышать в два этапа — сначала с 1 января, а затем - с 1 июля 2023 года.

Нацкомиссия формировала тарифы, исходя из предложений региональных водоканалов, которые представили также расчеты по структуре себестоимости своих услуг.

Но на финальном заседании регулятора все переиграли. Решили повысить тарифы с 1 января. В НКРЭ отметили, что среднее увеличение стоимости составит примерно 10% (но это - средний показатель, в Киеве, например, рост будет почти 30%).

Затем к вопросу тарифов вновь вернуться в мае. И уже тогда станут решать, будет ли летнее повышение ценника, и насколько существенное. В Нацкомиссии пояснили это решение тем, что затраты водоканалов (которые влияют на тариф) в военное время прогнозировать сложно. Поэтому сказать сейчас, какой будет себестоимость воды летом 2023 года практически нереально.

Впрочем, не исключено, что регулятор попросту не решился сразу объявлять две волны подорожания воды. Тем более, что даже "одну волну" уже активно критикуют.

Народный депутат, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, который включился онлайн в обсуждение вопроса по воде, говорит, что с 2014 года тарифы на воду выросли в 5-6 раз. При этом непонятно, что изменилось в отрасли, и куда уходят деньги. Скажем, нет данных, насколько повысилась энергоэффективность оборудования, что сделали, чтобы снизить долю электроэнергии в производственных процессах и т.д.

Также он задал вопрос представителю "Львоводоканала" (единственного из водоканалов, который смог подключиться к обсуждению. Остальные так и не вышли в эфир, хотя их выступления анонсировали) — были ли общественные слушания по тарифам, и действительно ли и местные власти, и горожане поддерживают новые ценники.

На что во "Львоводоканале", естественно, ответили утвердительно, заявив, что компания, хоть и монополист, цены старается не задирать. Но, понятно, что в массовую поддержку тарифной гонки по всем регионам верится с трудом. Тем более, что и в прошлые годы общественные обсуждения зачастую превращались в формальность.

Поэтому НКРЭ решила притормозить, и не объявлять сразу две волны повышения тарифов.

Как повысили тарифы

Итак, вернемся к тарифам. Отметим, НКРЭ приняла решение по ценникам на воду только для своих лицензиатов. В основном, это областные водоканалы, а также некоторые водоканалы в райцентрах (Умань, Краматорск, Новомосковск и др). Многие водоканалы не являются лицензиатами Нацкомиссии, и тарифы для них регулируют местные власти.

В каждом регионе тарифы разнятся.

К примеру, в Винницкой области с 1 января тариф на централизованное водоснабжение для субъектов хозяйствования составит 11,81 гривну за куб (без НДС), для населения — 20,48 гривен. С 1 июля тарифы должны были вырасти до 13,52 и 22,88 гривен соотвественно. Но сейчас эти цифры стоит воспринимать как ориентир — насколько вода может подорожать летом.

На водоотвод с 1 января тариф установлен на уровне 5,86 гривен за куб для юрлиц и 10,6 гривен для бытовых потребителей. С 1 июля ценник должен вырасти до 6,23 и 11,71 гривен (без НДС) соотвественно.

То есть, в общей сложности жители Винницкой области будут платить за воду и водоотвод после повышения тарифов больше 30 гривен за куб (с учетом налогов). Примерно на том же уровне расценки по Днепропетровской области. Для "Луцкводоканала" установлен тариф на воду и водоотвод для населения в 26,44 гривен за куб.

Для потребителей "Днепрводоканала" с 1 января вода дорожает до 18,81 гривен, водоотвод — до 12,33 гривен, то есть, всего — 31,14 гривен за куб без НДС (а это еще 20% или больше 6 гривен на кубе).

Для "Житомирводоканала" тариф на воду с 1 января — 20,81 гривен, на водоотвод — 22,36 гривен без НДС. В общей сложности больше 50 гривен за куб с учетом налогов. Это один из самых высоких тарифов по стране.

В Ужгороде — еще дороже: вода будет стоить 25,63 гривен, водоотвод — 16,26 гривен без НДС.

В Запорожье ценник на воду — 17,54, на водоотвод — 10,67 гривен за куб.

Для "Ирпеньводоканала" регулятор установил тариф на воду в 12,15 гривен, на водоотвод — 18,87 гривен за куб.

В Белой Церкви вода будет по 16,72, водоотвод — по 19,62 гривны за куб.

Во Львове тариф на воду — 16,2 гривен, на водоотвод — 8,07 гривен за куб.

В Полтаве —18,54 и 16,57 гривен соответственно.

Для "Киевводоканала" расценки на воду с 1 января — 18,08 гривен, на водоотвод — 14,66 гривен за куб. Всего с учетом НДС 39,29 гривен за куб, тогда как прежний тариф — 30,34 гривен за куб.

В НКРЭ отметили, что первый этап подорожания — с 1 января — приведет к росту среднего ценника на воду и водоотвод по стране на 10%. Но, как видно, по Киеву цифра намного выше — почти 30%.

Да и по другим регионам, как отметил Кучеренко, "подорожание больше 10%". И это, повторимся, только "первый этап". Если будет второй, ценники на воду в некоторых регионах могут удвоится.

Откуда взялись новые цены на воду

НКРЭ обосновывает тарифы расчетами самих водоканалов, которые подают регуляторам структуру себестоимости своих услуг.

К примеру, в "Винницаводоканале" оценили производственную стоимость централизованного водоснабжения в 18,04 гривен за куб, а водоотвода - в 10,04 гривен за куб (без НДС). Итого — 28,08 гривен без налога на добавленную стоимость. Для населения уже после второй водны повышения тариф без НДС будет 34,59 гривен. То есть, водоканал заработает пл 6,51 гривне на кубе.

В структуре себестоимости, которую представил "Винницаводоканал", одна из самых весомых составляющих — электроэнергия. При себестоимости централизованного водоснабжения в 18,04 гривен за куб, электроэнергия тянет почти на 6,23 гривен или больше 30%. Также достаточно внушительные затраты на реагенты — около 6 гривен за куб. Зарплаты, амортизация оборудования, ЕСВ, налоги в общей сложности дают чуть больше 3 гривен за куб.

По водоотводу доля электроэнергии еще больше: при себестоимости услуги в 10,04 гривен за куб электричество — около 5,8 гривен, то есть, больше половины.

Похожие расчеты и по другим водоканалам. Но, что интересно, доля электроэнергии везде отличается, что в итоге влияет на общий ценник. К примеру, если по Виннице электроэнергии на куб воды уходит на 6,23 гривен, то по Луцку — только на 4,6 гривен (в итоге себестоимость куба воды там 10, 6 гривен против 18, 04 в Виннице).

В "Днепрводоканале" в структуре себестоимости централизованного водоснабжения доля электричества еще ниже — 3,6 гривен. При этом, выше чем в других городах затраты на зарплаты (больше 4 гривен на куб воды), что в итоге формирует достаточно высокую общую цифру по себестоимости воды — около 17,4 гривен за куб.

В "Новомосковск водоканале" затраты на электроэнергию вообще минимальные — около 1,9 гривен за куб воды. Но зато рекордные траты на приобретение воды у других субъектов хозяйствования и очистку — порядка 13,5 гривен за куб. В итоге общая себестоимости куба воды — более 20 гривен за куб. Для местных жителей вода после второй волны подорожания в июле будет стоить больше 50 гривен за куб.

В Ужгороде, где новые тарифы на воду будут просто "золотыми", себестоимость централизованного водоснабжения оценили в 24,8 гривен за куб, из которых электроэнергия — почти 10,6 гривен, а прямые затраты на оплату труда — около 5 гривен за куб.

По словам Попенко, ценник на воду зависит также от количества потребителей — чем их меньше, тем выше себестоимость услуг. С учетом волны беженцев и переселенцев этот фактор для многих водоканалов стал очень существенным.

Также важно состояние сетей, глубина, с которой поднимают воду, плюс — энергоэффективность оборудования. "С последним большие проблемы. Во многих городах установлены насосы, которым по 15-20 лет. Понятно, что они тянут электроэнергии вдвое больше, чем новое оборудование", — говорит эксперт.

Водоканалы также включают в себестоимость долги по расчетам с потребителями за прошлые периоды. То есть, задолженности автоматически повышают будущие тарифы.

Отметим, что уже давно цифры в "обоснованиях" критиковали в профильной среде. Эксперты говорили, что их зачастую не проверяют, а нарисовать, мол, можно что угодно.

Впрочем, по словам Попенко, сейчас многие водоканалы действительно в сложной ситуации, есть убытки, которые покрываются да счет прямых вливаний из местных бюджетов.

Во "Львовводоканале" отметили, что даже повышенные тарифы полностью не покрывают все расходы. То есть — нужно повышать еще больше.

Воды нет, тариф — есть

Но у водоканалов своя правда, а у людей — своя.

Платить по повышенному ценнику мало кому хочется, особенно, если с водой — хронические перебои.

В блэкауты выключается не только электричество, но и вода (так как не работают электрические насосы), а также канализация.

И если те, кто платит по счетчику на воду, рассчитываются за реально потребленные объемы, то потребители в квартирах без счетчиков платят "за нормы".

"Без счётчиков на воду в Украине еще, как минимум, 25% домохозяйств. И они будут вынуждены платить по повышенному тарифу по нормам потребления, которые завышены, минимум, вдвое. А есть ли вода и канализация на самом деле — вопрос десятый",— отмечает Попенко.

По нормам — если нет счетчика на каждого проживающего в квартире начисляют плату за 4,5 кубов в месяц. То есть, столичная семья из 4 человек платит за 18 кубов. И до войны это было много (реальное потребление — до 10 кубов), а когда воды нет сутками, объемы просто фантастические. Но заплатить за них 707,22 гривен по новому тарифу все же придется.

Впрочем, некоторые каналы делают понижающие корректировки с учетом времени отсутствия воды.

Отметим, что на ряд ключевых услуг — электроэнергия, газ и его транспортировка, отопление, горячая вода — в Украине действует мораторий на повышение тарифов. Но холодной воды, канализации, а также уборки придомовой территории и вывоза мусора эти ограничения не касаются.

По воде расклад понятен — подорожание с 1 января, а потом, скорее всего, и летом.

"По придомовой территории решение по тарифу принимает ОСМД или ЖЭК, по вывозу мусора — местные власти. Но там очень высока доля стоимости топлива. Эти тарифы во многих городах уже повысились, и, скорее всего, будут расти и дальше. Поэтому и общая платежка за коммуналку вырастет, несмотря на мораторий", — подытожил Попенко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что украинцы массово обзаводятся собственными скважинами, и разбирались, сколько это стоит и какие есть нюансы.