В Украине в 2023 году могут повысить тарифы на воду
В 2023 году в Украине могут повысить тарифы на воду и водоотвод. Планируется, что стоимость услуг будут повышать в два этапа: с 1 января, а затем – с 1 июля 2023 года.
Соответствующий проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.
Вопрос планируется рассмотреть на заседании 27 декабря.
Речь идет об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, реализующим воду или очищающим сточные воды другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовый тариф), а также тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей.
Решение, как ожидается, коснется 32 компаний. Впрочем, в списке нет упоминания о намерении изменения тарифов на воду в регионах, пострадавших в результате боевых действий, таких как Харьковская, Николаевская и Херсонская области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.
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