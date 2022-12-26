В 2023 году в Украине могут повысить тарифы на воду и водоотвод. Планируется, что стоимость услуг будут повышать в два этапа: с 1 января, а затем – с 1 июля 2023 года.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Вопрос планируется рассмотреть на заседании 27 декабря.

Речь идет об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, реализующим воду или очищающим сточные воды другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовый тариф), а также тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей.

Решение, как ожидается, коснется 32 компаний. Впрочем, в списке нет упоминания о намерении изменения тарифов на воду в регионах, пострадавших в результате боевых действий, таких как Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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