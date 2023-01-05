Ввоз дронов на территорию Украины могут освободить от уплаты налогов. Соответствующий законопроект инициировали в налоговом комитете.

Об этом сообщает его замглавы Ярослав Железняк.

С начала войны в Украину официально ввезли только 657 дронов.

"Все остальное завезено как гуманитарная помощь и помощь военным. Именно поэтому уже в ближайшие дни мы с коллегами инициируем освобождение от НДС/пошлины ввоза дронов до конца войны. Никакого экономического смысла от наличия таких ограничений сейчас нет. Честно говоря, нужно было это сделать гораздо раньше", - пишет Железняк.

Ранее волонтеры рассказали о проблемах с доставкой в Украину дронов для военных.

Накануне Кабмин упростил ввоз в Украину дронов в качестве гуманитарной помощи после жалобы волонтеров на необходимость собирать слишком много документов.

Напомним, что ранее налоговый комитет Рады поддержал законопроект о ввозе генераторов и Starlink без таможенного сбора и НДС.

Также в Украине рассматривают вопрос введения нового налога на ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

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