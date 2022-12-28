Волонтеры жалуются на проблемы с доставкой в Украину дронов, необходимых военным на передовой.

Так, волонтер Мария Берлинская пишет, что в сентябре при заказе большой партии (более 500 единиц) дронов DJI Mavic 3 польская сторона устроила для партии дополнительные проверки, мотивируя это тем, что дроны могут быть двойного назначения.

Хотя дрон считается гражданским в США и ЕС, с Украиной оказалось все не так просто. "Есть одна проблема - у вас в Украине они считаются двойного назначения, поэтому мы решили провести дополнительные проверки", - приводит комментарий польской стороны волонтер.

У волонтеров было два пути - собирать по воинским частям "гарантийные письма", либо обратиться в Государственную службу экспортного контроля, чтобы дроны перестали считаться в Украине средством "двойного назначения".

В ГСЭК же стали отвечать волонтерам, что изменения в законодательстве ни на что не влияют. Ситуация не изменилась с осени, поэтому волонтер делает вывод, что "фактически ГСЭК закрыли рынок дронов в воюющей стране.

"Даже гражданские дроны можно ввезти только получив от них лицензию. Или бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем", - пишет она.

Свои требования, в связи с ситуацией, она выложила в трех пунктах:

ГСЭК должна перестать признавать эти дроны товаром двойного назначения. (как это есть в ЕС и США) После этого для волонтеров исчезнет необходимость искать гарантийные письма. Отдельным постановлением Кабинета министров на момент действия военного положения снимается пошлина и НДС на этот товар. Дать оценку действиям человека, который месяцами замедлял процесс передачи дронов на фронт.

Напомним, ранее Укроборонпром анонсировали возможности нового дрона-камикадзе с возможностью возвращения.

Также стало известно, что "Укроборонпром" наладил выпуск 152-мм снарядов для артиллерии.