В атаках России на украинскую инфраструктуру наметилась определенная закономерность. Днем они чаще используют крылатые ракеты, ночью - дроны.

Об этом сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Хотя иногда и сочетают. Ночью беспилотники выгоднее запускать, потому что радиолокационно они видимы, но визуально к ним привязки нет. Поэтому их сбивать стрелковыми средствами - пулеметами и зенитными пушками - фактически невозможно", - объяснил Игнат.

Он также высказывал уверенность в том, что россияне уже применяют иранские дроны из новой партии, если им уже удалось ее получить.

Напомним, 24 декабря стало известно о том, что россияне увеличили в Черном море количество кораблей, вооруженных "Калибрами". Украинское командование не отрицает того, что возможна новая волна ракетных ударов по Украине.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

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