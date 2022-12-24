Россияне увеличили в Черном море количество кораблей, вооруженных "Калибрами".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц, среди которых два надводных и два подводных ракетоносителя.

Суммарное снаряжение "Калибрами" может достигать 24 выстрелов. Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов", - говорится в сообщении командования.

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Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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